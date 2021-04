Continua a corrida contra o tempo para encontrar o submarino da Marinha da Indonésia

Um submarino da Marinha da Indonésia desapareceu, na quarta-feira, ao largo de Bali e a capacidade de oxigénio está a esgotar-se. As autoridades afirmam que a reserva de ar só será suficiente até sábado.

A bordo do aparelho, estão 53 pessoas. O submarino deixou de responder via rádio depois de submergir durante um exercício militar. Aviões e navios de resgate têm apoiado as buscas.

Uma fonte de força magnética detetada entre os 50 e os 100 metros de profundidade é uma das pistas que está a ser seguida pela investigação.

Os helicópteros que sobrevoaram o local detetaram logo na quarta-feira uma macha de petróleo no mar, a cerca de 100 quilómetros a norte de Bali, perto da última posição conhecida do submarino.

De acordo com fonte da Marinha indonésia, citada pela agência Reuters, a mancha de petróleo no mar pode ser causada por danos no tanque de combustível ou até mesmo um sinal da tripulação. Segundo a Marinha, o submarino pode cair até a uma profundidade de 700 metros devido à quebra de energia. Mas o aparelho em causa foi construído para sustentar a pressão a um máximo de 250 metros de profundidade.

O comandante das Forças Armadas da Indonésia, Hadi Tjahjanto, disse à France Presse que Jacarta pediu ajuda a Singapura e à Austrália.

Veja também: