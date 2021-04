Pentágono confirma que vídeo e fotos de óvnis divulgados em 2019 são reais

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que as fotos e vídeo de "fenómenos aéreos não identificados" divulgados em 2019 são de facto imagens legítimas de objetos voadores inexplicáveis - vulgo óvnis.

As fotos e o vídeo de objetos em forma de triângulo com luzes a piscar e movendo-se entre as nuvens foram captadas por militares da Marinha, disse a porta-voz do Pentágono, Sue Gough, em comunicado à CNN.

A porta-voz confirmou também que fotos de três objetos voadores não identificados - um em forma de "esfera", outro em forma de "bolota" e um caracterizado como um "dirigível metálico" - também foram tiradas por militares da Marinha.

"Tal como já dissemos, para manter a segurança das operações e evitar a divulgação de informações que possam ser úteis a potenciais adversários, o Departamento de Defesa não discute publicamente os pormenores das observações ou das investigações em curso de incursões relatadas nos nossos campos de treino ou no espaço aéreo ", disse Gough.

O grupo de trabalho Unidentified Aerial Phenomena Task Force, criado em agosto de 2020 para investigar estas observações, "incluiu estes incidentes na sua investigação".

As fotos e vídeos da Marinha foram publicados nos sites Mystery Wire e Extraordinary Beliefs na semana passada, mas estão a circular na internet desde o ano passado.

U.S. Department of Defense / The New York Times

Um outro incidente foi no ano passado confirmado pelo Pentágono que lançou três vídeos mostrando "fenómenos aéreos não identificados" - imagens que a Marinha dos Estados Unidos já tinha confirmado que eram reais.