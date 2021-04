Governo da Indonésia vai financiar educação dos filhos da tripulação do submarino que afundou

O Presidente da Indonésia já lamentou a morte dos tripulantes do submarino que afundou ao largo de Bali e deixou a garantia de que o Governo vai financiar a educação dos filhos da tripulação.

Até ao momento ainda não são conhecidas as causas do acidente. Apesar do aparelho ter sido remodelado há menos

de uma década, ficou partido em três partes, incluindo o casco e a popa.

A Marinha já encontrou peças de um torpedo, tapetes de oração e coletes salva-vidas. Nas buscas participaram mais de quatrocentas pessoas, cinco navios e um helicóptero.

As famílias das vítimas fizeram esta segunda-feira uma cerimónia em forma de homenagem.



