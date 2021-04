Identificado autor de carta com faca manchada enviada a ministra espanhola

A polícia espanhola identificou um homem com problemas psiquiátricos como sendo o alegado autor do envio de envelope à ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, com uma faca dentro com manchas que pareciam de sangue.

A pessoas em causa reside na localidade de El Escorial, nos arredores de Madrid, e tinha colocado o seu verdadeiro nome e morada no envelope.

Segundo a imprensa espanhola, a polícia científica está a investigar se existe uma ligação entre esta carta e as outras três que continham balas e que foram enviadas na quinta-feira passada.

A ministra da Indústria espanhola, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, recebeu esta manhã uma carta com uma faca de tamanho médio no interior com manchas que poderiam ser de sangue.

Na semana passada, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska; o candidato do partido de extrema-esquerda Podemos à Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias; e a diretora geral da Guarda Civil, María Gámez, receberam ameaças de morte através de cartas contendo balas no seu interior, o que levou o Ministério do Interior espanhol a reforçar as medidas de proteção dos três.

As ameaças são feitas numa altura de grande polarização política em Espanha e a uma semana das eleições regionais de 4 de maio na região de Madrid, onde se encontra a capital do país.

Todos os partidos políticos espanhóis condenaram as cartas enviadas com ameaças, incluindo o de extrema-direita Vox que na semana passada tinha posto em dúvida as ameaças de morte através de cartas contendo balas no seu interior.