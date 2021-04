Submarino indonésio. Divulgado vídeo da tripulação a cantar uma música de despedida

As Marinha da Indonésia divulgou um vídeo que mostra a tripulação do submarino indonésio, que afundou ao largo de Bali, a cantar. O KRI Nanggala foi encontrado dividido em três, dias depois de ter desaparecido durante um exercício militar. Os 53 tripulantes a bordo morreram.

O vídeo foi filmado há algumas semanas e mostra os marinheiros a cantar uma música conhecida da Indonésia, "Sampai Jumpa". Um dos tripulantes tocava viola rodeado pelos colegas.

"Mesmo que eu não esteja pronto para sentir a tua falta, eu não estou pronto para viver sem ti. Desejo o melhor para ti", cantam.

Um porta-voz militar adiantou à agência de notícias AFP que a gravação foi feita como despedida do comandante do corpo de submarinos da Marinha.

Encontrado dividido em três e sem sobreviventes

No domingo, as autoridades confirmaram que o KRI Nanggala, que naufragou na costa de Bali, foi encontrado dividido em três no fundo do mar. Não houve sobreviventes.

A Marinha está a avaliar as ações necessárias para a retirada do navio e dos corpos. Os especialistas dizem que recuperar o submarino, que está a 800 metros de profundidade, vai ser necessário equipamento especializado.

Os familiares querem começar o luto depois das homenagens religiosas de corpo presente, o que ainda não é possível. Os destroços do submarino estão ainda no mar, a norte de Bali, e a 800 metros de profundidade.

A Indonésia vai promover os 53 militares perdidos. Sobem todos um posto para receber a mais alta medalha e para que as famílias recebam melhores pensões. O Governo da Indonésia vai ainda financiar educação dos filhos da tripulação.