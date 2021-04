Português encontrado com amnésia no Brasil é procurado por burla

A história de Pedro, o português que foi encontrado com amnésia no centro da cidade de São Paulo, no Brasil, ganhou novos contornos. Uma investigação jornalística da Record TV identificou que o indivíduo se chama Pedro Miguel Alcântara Duarte e é procurado por vários casos de burla em Portugal e no Brasil.

Foi encontrado sem documentos, na Praça da Sé, na cidade de São Paulo. Não se lembrava do seu nome nem como tinha chegado àquele local. Sabia apenas que os documentos tinham sido roubados.

As autoridades brasileiras levaram-no para o Hospital da Barra Funda, na zona oeste da cidade, onde está a ser acompanhado.

A sua fotografia tornou-se viral e o homem acabou por ser reconhecido e identificado por dois amigos. Afirmam que se chama Pedro Duarte e é português. A Record TV enviou a reportagem para a delegação europeia, com sede em Lisboa, para tentar encontrar a família do homem. Em Portugal, um homem identificou-o e diz ser grande amigo dele, da altura de faculdade.

Para além de amigo, o homem foi também vítima de burla. Segundo contou à jornalista da Record TV Europa, foi uma das pessoas que depositou dinheiro numa conta que o Pedro dizia ter no estrangeiro e onde iria receber juros de 30% ao ano. A conta não existia e o homem nunca voltou a ver o dinheiro investido.

Em Portugal, foram identificadas pelo menos oito ocorrências registadas com o nome de Pedro Miguel Alcântara Duarte e com a data de nascimento dele.

O mesmo golpe terá também sido usado no Brasil. Em Algodoal, no estado do Pará, por exemplo, Pedro deixou uma conta por pagar numa pousada de perto de dois mil reais – cerca de 300 euros. “Ele conseguiu dar um drible no meu pai e fugiu”, conta a dona da pousada que reconheceu o homem.

Pedro Duarte tem aproximadamente 50 anos e foi identificado por dois amigos que costumam juntar-se a ele para participar em festivais de cinema, em São Paulo. Uma vez identificada a nacionalidade portuguesa, Pedro Duarte foi ao consulado mas conseguiram encontrar qualquer registo no seu nome. A Polícia Federal garante também que não deu entrada no Brasil nenhuma pessoa com o nome de Pedro Duarte. E no hotel onde Pedro disse estar hospedado, também não há qualquer registo do seu nome.

Um dos amigos que identificou Pedro Duarte disse à Record TV que várias pessoas lhe emprestaram dinheiro, incluindo ele próprio. Confrontados com as descobertas do canal televisivo, sublinham que não são amigos próximos do português e recusam a ideia de terem sido burlados.