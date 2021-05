Levantamento das patentes das vacinas é assunto de discussão no jantar dos 27

Os líderes europeus vão discutir, durante a noite desta sexta-feira, a possibilidade do levantamento de patentes das vacinas contra a covid-19. O assunto tornou-se incontornável, depois da posição favorável dos Estados Unidos, ma o consenso europeu parece difícil. António Costa diz que, mais do que as patentes, o problema é a capacidade de produção de vacinas.

O tema não constava dos planos iniciais para a Cimeira Social do Porto, mas depois do sinal claro dado pelo Presidente Joe Biden sobre o levantamento temporário das patentes das vacinas, o assunto entrou diretamente no menu do jantar informal de líderes europeus.

Para já, o único acordo que existe é concordar discutir o assunto à mesa de jantar, uma vez que destes encontros informais não costumam sair decisões oficiais. Uma das principais ausentes, Angela Merkel, é também a que está claramente contra o levantamento das patentes e que promete tornar a discussão difícil.