Centenas de feridos em novos confrontos entre polícia israelita e manifestantes palestinianos em Jerusalém

Há quatro dias consecutivos que os confrontos em Jerusalém provocam centenas de feridos. Esta segunda-feira de manhã, o palco foi o Monte do Templo, um dos lugares mais sagrados para os judeus.

A polícia israelita lançou gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento e os manifestantes palestinianos responderam com pedras e outros objetos.

Centenas de palestinianos ficaram feridos e foram levados de ambulância do local, avança a AFP.

"Há centenas de feridos nos confrontos", dos quais cerca de 50 tiveram que ser hospitalizados, disse o Crescente Vermelho em declarações aos jornalistas.

Através de um comunicado, a polícia informou também que está a trabalhar para tentar conter a violência no Monte do Templo, mas também "em outros locais da Cidade Velha de Jerusalém".

Ammar Awad

Ammar Awad

Ammar Awad

Os confrontos entre a polícia israelita e os manifestantes palestinianos já eram esperados esta segunda-feira porque celebra-se o feriado do Dia de Jerusalém.

Os conflitos dos últimos dias já levaram o primeiro-ministro israelita a dizer que não vai tolerar a violência. Na origem dos protestos está uma ordem de despejo a quatro famílias de um bairro em Jerusalém Oriental. A decisão sobre a expulsão estava marcada para este domingo, mas o Supremo Tribunal de Israel adiou a audiência.

Os quatro membros do Quarteto do Médio Oriente (ONU, UE, Estados Unidos e Rússia) manifestaram, no sábado, "profunda preocupação" perante os violentos confrontos em Jerusalém e pediu contenção às autoridades israelitas.

Também a Arábia Saudita, o Irão, a Tunísia, o Paquistão, a Turquia, a Jordânia e o Egito condenaram a atuação israelita.

O Papa Francisco apelou este domingo ao fim da violência em Jerusalém: "A violência só gera violência. Vamos acabar com esses confrontos". Apelou ainda a todas as partes para que seja respeitada "a identidade multirreligiosa e multicultural da cidade santa e a fraternidade possa prevalecer".

Israel ataca alvos do Hamas em Gaza

Israel atacou na noite de domingo alvos do grupo islâmico Hamas em Gaza, após o lançamento de foguetes e balões incendiários a partir do enclave, anunciou hoje o exército.

Ao amanhecer, tanques israelitas "atacaram postos militares" do Hamas no sul da faixa de Gaza, em resposta ao lançamento de dois foguetes e de balões incendiários contra Israel, disse o exército em comunicado.

Pouco depois, os alarmes de raides aéreos voltaram a soar nas cidades israelitas próximas do enclave, devido ao lançamento de mais três foguetes. Um dos projéteis "foi provavelmente intercetado" pelo sistema antimíssil "Iron Dome" (Cúpula de Ferro), disse um porta-voz militar em comunicado.

Os ataques a partir de Gaza levaram esta segunda-feira ao encerramento da passagem de Erez, informou o COGAT, organismo militar israelita que gere os assuntos civis em território palestiniano. A passagem foi encerrada "imediatamente e até novo aviso", e só pode ser utilizada "em casos humanitários e excecionais", disse a agência em comunicado.

A tensão agravou-se nos últimos dias em Jerusalém e na região, após o aumento de confrontos entre palestinianos e a polícia israelita na Cidade Santa.

