Autoridades norte-americanas resgatam cinco meninas migrantes no sul do Texas

Uma patrulha de fronteira dos EUA localizou nas últimas horas cinco menores indocumentados no sul do Texas, na fronteira com o México, incluindo uma bebé e uma menina de dois anos.

De acordo com os meios de comunicação locais, as cinco meninas, oriundas das Honduras e Guatemala, foram resgatadas após serem localizadas e nenhuma necessitou de assistência médica.

A mais velha tem sete anos, segundo o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos.

Um agente da Patrulha de Fronteira e da Alfândega localizou as meninas perto da cidade de Normandia, a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de San Antonio, no estado do Texas.

"É comovente encontrar crianças tão jovens sozinhas no meio do nada", disse o agente Austin L. Skero.

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, disse na sexta-feira passada que o número de migrantes desacompanhados detidos na fronteira caiu drasticamente depois de ter atingido níveis recordes este ano em comparação com as últimas duas décadas.

Mayorkas disse que 700 crianças estavam sob custódia da Patrulha na fronteira dos Estados Unidos com o México.