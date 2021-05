Israel vai "intensificar" ataques contra o Hamas, avisa Netanyahu

Israel vai "intensificar" os seus ataques contra o Hamas, alertou esta terça-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após a morte de duas israelitas devido a 'rockets' lançados da Faixa de Gaza, enclave palestiniano sob controlo daquele movimento islamita.

"Desde ontem (segunda-feira), o exército realizou centenas de ataques contra o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. (...) E vamos intensificar o poder dos nossos ataques", declarou Netanyahu num vídeo divulgado pelos seus serviços, adiantando que o Hamas "vai receber uma tareia que não esperava".

"Lamentamos a morte de duas israelitas e peço-vos para respeitarem as instruções de segurança", disse ainda Netanyahu, dirigindo-se aos israelitas no final de uma reunião sobre segurança no sul de Israel.

Aumento da tensão. Dezenas de mortos

O exército israelita já realizou mais ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, enquanto grupos armados palestinianos no enclave disparavam centenas de 'rockets' contra o sul de Israel.

O Hamas indicou ter lançado 137 'rockets' em "cinco minutos" hoje à tarde contra as cidades vizinhas de Ashkelon (onde morreram as duas mulheres) e de Ashdod, no sul de Israel, em disparos simultâneos com o objetivo de furar o escudo anti-mísseis israelita "Cúpula de Ferro".

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde em Gaza, desde o pôr-do-sol de segunda-feira 26 palestinianos - incluindo nove crianças e uma mulher - foram mortos em Gaza, a maioria nos ataques aéreos. Durante o mesmo período os 'rockets' disparados a partir de Gaza mataram dois civis israelitas e feriram 10 outros.

A tensão em Jerusalém Oriental, a zona palestiniana da cidade ocupada e anexada por Israel, tem aumentado nas últimas semanas e os confrontos na Esplanada das Mesquitas, na Cidade Velha e sagrada para muçulmanos e judeus, entre palestinianos e polícia israelita causaram centenas de feridos nos últimos dias.

Na segunda-feira, a violência aumentou com o lançamento de 'rockets' da Faixa de Gaza contra Israel e ataques aéreos israelitas contra este território palestiniano.