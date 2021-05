Chefe militar israelita diz que "sentimento de justiça" norteia ataques

O chefe das forças armadas de Israel considerou este domingo que os ataques a Gaza que mataram 192 pessoas, incluindo 58 crianças, foram conduzidos com "um sentimento de justiça" para proteger israelitas do movimento islamita Hamas.

"Agimos com um sentimento de justiça, com o sentimento de que é a coisa certa, que é o que é necessário fazer para proteger os cidadãos de Israel", afirmou Aviv Kochavi numa declaração após uma reunião com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Benny Gantz, os líderes do serviço de segurança interna (Shin Bet), e dos serviços secretos (Mossad).