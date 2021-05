Conflito no Médio Oriente. ONU preocupada com mortes de civis e crianças

Em todo o mundo sucedem-se as manifestações populares em defesa do povo palestiniano. Por outro lado, a comunidade política internacional apela aos dois lados para que haja um cessar-fogo imediato.

Na reunião de emergência do conselho de segurança das Nações Unidas, convocada por causa da situação no Médio Oriente, o secretário-geral, António Guterres, lamentou a perpetuação do ciclo de violência. Numa mensagem, Guterres lembrou as resoluções da ONU que procuram um entendimento para que os dois estados, israelita e palestiniano, convivam de forma pacífica.

A União europeia vai discutir o tema num encontro de ministros dos Negócios Estrangeiros na próxima terça-feira. Josep Borel, o alto representante da UE para a diplomacia, quer coordenar e discutir a melhor forma de acabar coma violência atual no Médio Oriente.

Washington é outro mediador do conflito. Os manifestantes pró-palestina na capital norte-americana pedem que não haja dois pesos e duas medidas.