Mísseis israelitas destroem dois edifícios em Gaza 

Dois mísseis israelitas destruíram esta madrugada dois edifícios na cidade de Gaza.

Antes, militantes do Hamas dispararam rockets que fizeram soar as sirenes no sul de Israel. Milhares de pessoas correram para abrigos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, não há informações de que os ataques de parte a parte tenham feito feridos.

O exército israelita disse na segunda-feira à noite que o Hamas e outros grupos palestinianos dispararam um total de cerca de 3.350 rockets desde Gaza, 200 dos quais esta segunda-feira.

A força aérea e a artilharia israelitas dizem ter matado 130 militantes palestinianos. Responsáveis de saúde palestinianos falam em 212 mortos, incluindo 61 crianças e 36 mulheres desde que a guerra regressou ao território a semana passada.

Sucedem-se os apelos internacionais a um cessar-fogo

Sucedem-se os apelos internacionais a um cessar fogo que interrompa a escalada de violência entre israelitas e palestinianos. Apesar dos vários apelos, o primeiro-ministro israelita já avisou que os combates vão continuar "enquanto for necessário".