Em abril, a Amazónia sofreu a maior desflorestação dos últimos 10 anos. Desapareceram 778 quilómetros quadrados de floresta em apenas um mês.

Devido à desflorestação e às alterações climáticas, na última década a floresta tropical emitiu mais gases com efeito de estufa do que aquilo que conseguiu absorver.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo, com maior biodiversidade do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados.