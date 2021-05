Guerra no Médio Oriente sem cessar-fogo à vista

Israel voltou esta quarta-feira a bombardear a Faixa de Gaza, em resposta aos rockets lançados pelo Hamas, numa altura em que cresce a pressão internacional para um cessar-fogo imediato na região.

O exército israelita garante já ter causado muitos danos à estrutura do Hamas, mas que há ainda muitos objetivos militares em Gaza.

"Eles ainda têm rockets suficientes para lançar", disse um porta-voz dos militares israelitas sobre o Hamas e a Jihad islâmica, estimando que terão cerca de 12 mil mísseis e morteiros no arsenal.

O porta-voz israelita diz que os civis não são o alvo e que as mortes causadas foram não intencionais.

Dois trabalhadores tailandeses morreram e várias pessoas ficaram feridas, na terça-feira, após um rocket ter atingido uma quinta israelita, na fronteira.

Durante a madrugada, mais de 50 rockets foram disparados desde Gaza, de acordo com o exército de Israel. Não há relatos de danos ou feridos.

Desde o início dos ataques, a 10 de maio, 217 palestinianos morreram, incluindo 63 crianças. Os dados avançados pelas equipas de saúde de Gaza adiantam ainda que mais de 1.400 pessoas ficaram feridas. Do outro lado, 12 pessoas morreram, incluindo duas crianças.

Os ataques aéreos de Israel já destruíram ou danificaram quase 450 edifícios na Faixa de Gaza, incluindo seis hospitais e nove centros de saúde.

A guerra causou ainda cerca de 52 mil deslocados, dos quais 48 mil estão abrigados em escolas das Nações Unidas.

Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto de Relações Internacionais, diz que é necessário um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. No entanto, acredita que ainda não é possível chegar a um acordo de paz na região.



França apresentou na terça-feira à noite uma resolução de cessar-fogo, no Conselho de Segurança da ONU, com o Egito e a Jordânia.

O documento propõe ainda uma votação no Conselho de Segurança e o reforço da ajuda humanitária para a população em Gaza.

"Ouvimos a proposta feita pelo nosso colega francês no Conselho e, para a China, certamente, apoiamos todos os esforços para facilitar o fim da crise e o regresso à paz no Médio Oriente", disse aos jornalistas Zhang Jun, embaixador da China na ONU e presidente em exercício do Conselho durante este mês de maio.