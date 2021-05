EUA exigem a libertação imediata do jornalista bielorusso e uma investigação internacional

Os Estados Unidos exigem a libertação imediata do jornalista bielorusso e uma investigação internacional.

Numa mensagem publicada no twitter, o secretário de estado Antony Blinken diz que o país condena o ato chocante do regime de Lukashenko de desviar um voo comercial para prender um jornalista. Garante ainda que os Estados Unidos estão do lado do povo da Bielorrússia, e que estão a coordenar uma resposta com os países parceiros.

Um jornalista bielorrusso, Roman Protasevich, foi detido quando o avião em que seguia aterrou de emergência na capital do país. A bordo do avião da Ryanair, 171 passageiros partiram de Atenas, na Grécia, com destino a Vílnius, na Lituânia. Tudo corria conforme o esperado até que à passagem pelo espaço aéreo da Bielorrússia, uma ameaça de bomba obrigou a uma aterragem de emergência na capital Minsk. Segundo a versão avançada pela Lituânia, os verdadeiros motivos viriam a ser conhecidos mais tarde.

Protasevich fez eco da voz de milhares de bielorrussos, que no ano passado se manifestaram durante semanas pela democracia. Centenas acabaram por ser detidos. Estavam contra a reeleição do Presidente Lukashenko que, na altura, estava no poder há 26 anos. O jornalista enfrenta a pena de morte na Bielorrússia.

A oposição política do Presidente acusa Alexander Lukashenko de rapto por ter desviado o aparelho com uma falsa ameaça de bomba. Anteriormente, o jornalista bielorrusso já tinha notado que estaria a ser seguido em Atenas, alegadamente por agentes ligados aos serviços secretos da Bielorrússia.

Vários países europeus exigiram este domingo uma "explicação imediata" da Bielorrússia, depois de um caça bielorrusso ter intercetado um avião no qual seguia o jornalista e ativista da oposição Roman Protasevich, que acabou detido no aeroporto de Minsk.

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros considerou este domingo "inaceitável" e merecedora de uma "firme condenação" a aterragem forçada na Bielorrússia de um avião em que seguia o jornalista Roman Protasevich, pedindo a "libertação imediata" deste.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros alemão exige "uma explicação imediata". Enquanto o líder da diplomacia francesa diz que "o sequestro de um voo Ryanair pelas autoridades bielorrussas é inaceitável".

O primeiro-ministro polaco, vai mais longe: considerou a detenção do jornalista bielorrusso um "ato de terrorismo de Estado" e assumiu ter pedido ao presidente do Conselho Europeu, "sanções imediatas" contra a Bielorrússia a partir de segunda-feira.

Desde o início dos protestos na antiga república soviética, centenas de jornalistas foram já detidos e quase 20 estão ainda presos. Entretanto, Alexander Lukashenko promulgou uma lei de segurança nacional que alarga os poderes da polícia e permite aos agentes usar armas militares para manter a ordem na Bielorrússia.

