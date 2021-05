Jornalista bielorrusso diz estar a colaborar com as autoridades e a fazer uma confissão

Um dia depois de ter sido detido no aeroporto de Minsk, o jornalista bielorrusso, Roman Protasevich, diz que está bem de saúde, e que está a colaborar com as autoridades e a confessar ter organizado protestos em massa, na capital do país.

A detenção aconteceu quando o avião em que viajava, entre a Grécia e a Lituânia, foi desviado e obrigado a aterrar de emergência em Minsk, alegadamente por causa de uma ameaça de bomba feita pelo Hamas.

Roman Protasevich tinha fugido do país por ser um dos principais opositores do regime do Presidente da Bielorrússia, que está no poder há 26 anos, precisamente a idade do jornalista.

A líder da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, diz que o vídeo mostra como é que o jornalista age sob pressão, e exige a libertação imediata dos prisioneiros políticos.

