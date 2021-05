Ministro dos Negócios Estrangeiros acusa Bielorrússia de "pirataria aérea"

Augusto Santos Silva respondeu hoje à acusação de "pirataria aérea" da Bielorrússia à França, depois de um avião vindo de Minsk ter sido impedido de aterrar em Paris.

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que os bielorrussos é que praticaram pirataria aérea e que França está apenas a cumprir ordens da União Europeia.

A Bielorrússia acusou hoje a França de "pirataria aérea" por negar a passagem pelo espaço aéreo francês de um avião da Belavia Belarusian Airlines que partiu de Minsk, capital bielorrussa, em direção a Barcelona, em Espanha.

"É um facto absolutamente escandaloso e um ato imoral. Honestamente, é praticamente pirataria aérea", disse, em comunicado, o porta-voz da diplomacia bielorrussa, Anatoly Glaz.

O incidente ocorreu três dias depois do desvio para Minsk de um avião da Ryanair que fazia a ligação entre Atenas, capital da Grécia, e Vílnius, capital da Lituânia, e consequente detenção do jornalista e opositor do regime bielorrusso Roman Protasevich, de 26 anos, e da namorada.