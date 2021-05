Cerca de 120 mil deslocados em Myanmar desde o golpe militar de 1 de fevereiro

Cerca de 120.000 pessoas em Myanmar (ex-Birmânia) foram deslocadas das suas casas devido aos combates entre o exército e diferentes grupos guerrilheiros étnicos desde o golpe militar de 01 de fevereiro, segundo dados hoje divulgados pela ONU.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) apontou, no seu último relatório, a necessidade urgente de canalizar bens básicos para esta população, como alimentos, medicamentos e abrigo para milhares de pessoas presas em áreas de conflito.

Os confrontos, que começaram em abril e se mantêm, entre as forças armadas e os rebeldes do Exército Karenni e grupos de civis armados, no Estado de Kayah, no leste do país, obrigaram cerca de 46 mil pessoas a refugiarem-se na selva e em campos para deslocados internos.

O exército enviou reforços esta semana para a região depois que pelo menos 40 soldados morrido no último domingo no ataque de combatentes dissidentes contra uma esquadra de polícia e um comboio militar.

No Estado de Karen, no sudeste do país, desde o golpe, o exército enfrentou forte oposição do Exército de Libertação Nacional de Karen, cujo combates fizeram 45 mil deslocados, segundo dados avançados pelo ACNUR.

No Estado de Chin, na fronteira com a Índia, cerca de 9.000 pessoas fugiram, a grande maioria da cidade de Mindat, onde os soldados dispararam artilharia pesada durante um cerco realizado este mês para derrotar a guerrilha Força de Defesa Chin.

Além disso, 8.500 pessoas permanecem deslocadas desde março devido aos combates no Estado de Kachin (norte), enquanto outras 8.400 estão em campos de refugiados no Estado de Shan (noroeste) como resultado de confrontos entre o exército, apoiado por grupos locais, e as forças rebeldes.

Pessoas deslocadas também são registadas, embora em menor número, no sul do Estado de Mon e na região central de Bago.

A maior autonomia é a principal demanda de quase todas as minorias étnicas, incluindo os Chin, Kachin, Karen, Kokang, Kayah, Mon, Rakáin, Shan e Wa, que juntos representam mais de 30% dos 54 milhões de habitantes do país.

Muitos desses guerrilheiros étnicos expressaram a sua rejeição ao golpe militar que derrubou o Governo liderado pela Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi e acabou com a democracia nascente em Myanmar.

Pelo menos 831 pessoas perderam a vida após o golpe de 01 de fevereiro como resultado da repressão brutal levada a cabo pelas forças de segurança contra manifestações pacíficas, segundo dados da Associação de Assistência a Presos Políticos.

O exército justifica o golpe devido a uma suposta fraude eleitoral nas eleições de novembro, em que o partido de Suu Kyi saiu com uma vitória esmagadora, como aconteceu também em 2015.