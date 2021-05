Acordo para formação de Governo em Israel pode pôr fim a 12 anos de Netanyahu no poder

A três dias de terminar o prazo para formar Governo em Israel, o centrista na oposição Yair Lapid e o ultranacionalista Naftali Bennett terão chegado a um entendimento que põe fim a mais de 12 anos consecutivos de Benjamin Netanyahu no poder.

"Neste momento decisivo, devemos assumir responsabilidades. Pretendo fazer de tudo o que está em meu poder para formar um Governo de unidade nacional com o meu amigo Yair Lapid", anunciou publicamente Benet.

Depois de Israel ter tido quatro eleições em apenas dois anos, no meio de um longo bloqueio político e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu a não conseguir formar um executivo com o bloco de direita, os únicos cenários atuais são "uma quinta eleição" ou criar um "Governo de unidade" que o evite.

Uma situação histórica, como nos conta o correspondente Henrique Cymenrman.