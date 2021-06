Número indeterminado de mineiros desaparecidos em exploração no México

Um acidente numa exploração mineira de pequenas dimensões, num estado fronteiriço do norte do México, deixou um número indeterminado de mineiros desaparecidos, disseram este sábado as autoridades locais.

O Departamento Local de Coahuila não adiantou um número exato de mineiros sob os escombros, mas os meios de comunicação locais estão a avançar que são pelo menos sete os mineiros 'encurralados'.

A autoridade disse que a mina, localizada no município de Muzquiz, que parece ser um tipo de poço profundo, estreito e aberto, de carvão, com paredes de terras íngremes, terá sido afetada por um colapso e uma inundação.

Estão em curso trabalhos de busca dos mineiros desaparecidos, referiu a mesma fonte.

Esta não é a primeira vez que as minas de carvão de pequenas dimensões de Coahuila sofrem um acidente. Em fevereiro de 2006, uma mina de carvão em Sabinas, na mesma região, matou 65 mineiros.

As equipas de resgate recuperaram, na altura, os corpos de dois mineiros, mas as toneladas de madeira, pedra e metal, além de gás tóxico, impediram a recuperação dos restantes.