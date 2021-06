Trump volta aos palcos e deixa em aberto candidatura às presidenciais de 2024

De volta aos palcos, Donald Trump promove teorias da conspiração e deixa no ar a hipótese de se candidatar às presidenciais de 2024. No primeiro discurso televisivo em meses, proferido na convenção do Partido Republicano, na Carolina do Norte, o ex-Presidente dos Estados Unidos repetiu as acusações infundadas de fraude eleitoral nas eleições que o derrotaram.

Quase cinco meses depois de ter sido derrotado nas eleições de novembro, e sem nunca ter apresentado provas da fraude eleitoral de que diz ter sido vítima, Donald Trump volta à carga e fala do crime do século.

Na convenção do Partido Republicano, na Carolina do Norte, Trump deixou em aberto a possibilidade de se candidatar às eleições de 2024, que disse aguardar com expectativa.

No primeiro discurso televisivo em meses, Trump defendeu o direito ao porte de armas, atacou o infecciologista Anthony Fauci, por defender o uso de máscara, e exigiu indemnizações milionárias à China.