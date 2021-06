As alterações climáticas podem gerar perdas económicas muito superiores às da covid-19. É a conclusão de um estudo da Oxfam, que indica que nos próximos 30 anos os países mais industrializados vão perder 5 biliões de dólares por ano, se as temperaturas subirem mais 2,6 graus celsius.

As nações do G7, se não conseguirem travar ou reverter o aumento das emissões de gases de efeito estufa, podem perder 8,5% do PIB por ano até 2050, o dobro do custo económico da pandemia.

O alerta, divulgado esta segunda-feira, num novo relatório da Oxfam, avisa que o mundo pode perder cerca de 10% do valor económico total nos próximos 30 anos se as alterações climáticas mantiverem a trajetória atual e se as metas do Acordo de Paris não forem cumpridas.

Em causa estão as perdas causadas pelo calor, secas e inundações, a redução de produtividade dos terrenos agrícolas e o impacto na saúde das populações. A crise climática já está a fazer vítimas nos países mais pobres, mas as economias mais desenvolvidas não estão imunes.

