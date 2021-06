Jeff Bezos vai levar o irmão numa viagem ao Espaço

A data está marcada: a 20 de julho, Jeff Bezos, fundador da Amazon, irá embarcar no primeiro voo espacial da Blue Origin tripulado. Depois de vários testes, a cápsula reutilizável que pretende iniciar o turismo espacial, está pronta para realizar o primeiro voo com passageiros.

“Desde os cinco anos, que tenho sonhado viajar no espaço. No dia 20 de julho, eu irei fazer esta viagem com o meu irmão. A maior aventura, com o meu melhor amigo”, escreveu o CEO na sua conta de Instagram.

Para além de Mark, Jeff Bezos decidiu colocar à disposição o terceiro lugar desta viagem, num leilão de cariz solidário. A oferta mais alta está nos 2,8 milhões de dólares (cerca de 2,3 milhões de euros). O leilão termina no próximo sábado, data em que será conhecido o nome do outro tripulante que irá participar no lançamento inaugural da Blue Origin.

A cápsula permite levar seis pessoas numa viagem que tem a duração de cerca de 10 minutos. Na nave, cada pessoa poderá desfrutar da vista sobre o planeta Terra e o espaço através de uma janela privada. Três dos seis lugares já foram atribuídos, mas a empresa ainda não anunciou a quem foram atribuídos os restantes.

Jeff Bezos anunciou que iria deixar o cargo CEO da Amazon a 5 de julho, 15 dias antes do lançamento da cápsula da Blue Origin. O magnata pretende dedicar-se à nova empresa espacial e ao seu jornal, o Washington Post, explica a Associated Press.

A viagem da Blue Origin irá inaugurar o negócio de turismo espacial. Para além de Bezos, também Richard Branson – através da Virgin Galactic – e Elon Musk – com a SpaceX – têm apostado na criação de foguetões capazes de levar os turistas até ao espaço. Há ainda projetos para a criação de um hotel em órbita.

A Blue Origin completou, durante o mês de abril, 15 testes de voo da cápsula reutilizável New Shepard, tendo atingido uma altitude de 106km. Até agora, a equipa da Blue Origin apenas simulou a descolagem, saindo da aeronave antes do lançamento. O objetivo é preparar os procedimentos para a viagem com passageiros.

A data de lançamento do voo não foi escolhida ao acaso. Nesse dia comemora-se o 52.º aniversário da aterragem do Apolo 11 na Lua, e que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin a caminhar no solo lunar. Também o leilão foi anunciado num dia simbólico, quando se celebrou o 60.º aniversário do primeiro voo espacial dos Estados Unidos, tripulado pelo astronauta Alan Shepard.