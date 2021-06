Australotitan, o dinossauro gigante descoberto na Austrália identificado como uma nova espécie

Um enorme dinossauro cujos fósseis foram descobertos na Austrália em 2006 foi positivamente identificado como um espécime de uma nova espécie, chamado Australotitan cooperensis, sendo um dos maiores animais conhecidos a ter vivido na terra.

Este dinossauro pertence ao grupo titanosaur, que viveu há quase 100 milhões de anos. Foram encontrados espécimes deste grupo de dinossauros de pescoço longo e herbívoros em todos os continentes.

Estima-se que tenha tido 5 a 6,5 metros de altura e 25 a 30 metros de comprimento.

"Se as comparações do tamanho dos membros são alguma coisa, este novo titanossauro está entre os cinco maiores do mundo", disse Robyn Mackenzie do Museu de História Natural de Eromanga no estado de Queensland (nordeste).