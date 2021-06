Joe Biden está no Reino Unido e quer promover alianças com a União Europeia

A viagem ao Reino Unido é a primeira deslocação de Joe Biden ao estrangeiro, desde que assumiu a Presidência dos Estados Unidos. A viagem tem a duração de oito dias e incluirá várias reuniões com líderes aliados. O encontro mais aguardado é com Vladimir Putin.

Antes de marcar presença na Cimeira do G7, na Cornualha, está na agenda de Joe Biden uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Depois do evento, Biden será recebido pela Rainha Isabel II, no Castelo de Windsor.

Os oito dias de viagem contam com vários encontros bilaterais e a primeira cimeira – desde 2014 – entre os Estados Unidos e a União Europeia. O Presidente norte-americano quer fortalecer as alianças com o velho continente. Na bagagem leva uma proposta: criar uma frente de países democráticos para enfrentar os regimes ditatoriais e contrariar a tentação hegemónica e totalitária da China.

Na segunda-feira, em Bruxelas, o palco é a cimeira da NATO. Também aqui, Biden irá reforçar a necessidade de uma maior união entre os aliados perante as crescentes ameaças da China e da Rússia.

O encontro entre Biden e Putin é o mais aguardado e, por certo, o momento mais mediático da visita. Os dois líderes têm agendada uma reunião, em Genebra, no final da viagem de Biden. Em agenda estão os ciberataques, a interferência nas eleições norte-americanas, a ingerência na Ucrânia e a perseguição a Alexei Navalny.