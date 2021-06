Eclipse solar coloca hemisfério norte a olhar para o céu

O Sol escondeu-se esta quinta-feira. O momento em que ocorreu o eclipse parcial do Sol foi captado por fotógrafos em várias partes do hemisfério norte, a região do planeta onde foi visível este fenómeno.

Apesar de ser possível ver em vários pontos do mundo, os habitantes das latitudes mais elevadas – Noroeste do Canadá, extremo Norte da Rússia, Noroeste da Gronelândia e Polo Norte – tiveram uma oportunidade privilegiada de ver a ocultação do disco solar na ordem dos 87,8 %.

O eclipse foi visível apenas parcialmente na região do noroeste da América do Norte, em grande parte da Europa – incluindo Portugal – e na zona norte da Ásia.

O eclipse aconteceu pelas 9h50, tendo o pico máximo sido registado perto das 10h30 e o final previsto para perto das 11h20. Este fenómeno tem uma duração total do eclipse de 90 minutos.