G7. Doação de vacinas à Covax é tema central

As alterações climáticas e a distribuição de vacinas aos países mais pobres são os temas centrais da Cimeira do G7, que junta os chefes de Estado e de Governo das nações mais ricas do mundo, na Cornualha.

A Casa Branca confirmou já 500 milhões de doses da vacina, metade até ao final deste ano e o Reino Unido vai doar 100 milhões ao programa Covax.

Anfitrião da cimeira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson realçou a necessidade de uma recuperação económica pós pandemia, menos desigual do que a que sobreveio a crise financeira de 2008.