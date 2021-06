Navalny está "em muito melhores condições", afirma aliado

A saúde do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, melhorou e ele mantém-se em contacto com as medidas tomadas contra o seu grupo de campanha, disse esta sexta-feira o seu aliado, Iván Zhdanov.

Os aliados de Navalny disseram em abril que a sua saúde estava "terrível" e que tinha sido transferido para um hospital prisional para tratamento.

"Alexei Navalny está agora em muito melhores condições e, cada vez que lhe são dadas algumas notícias, ele diz estar chocado", revelou Zhdanov à estação de rádio Ekho Moskvy, referindo-se à proibição da fundação anti-corrupção de Navalny.

"Tenta manter-se atualizado na agenda, para se manter em contacto com o que se passa e dá conselhos jurídicos aos advogados...no geral, está tudo bem."

