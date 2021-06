Manada de elefantes protagoniza travessia mais famosa da China

A manada de 15 elefantes selvagens que partiu há um ano do norte da China está há vários dias num bosque do município de Yunnan, no sudoeste do país. Os especialistas acreditam que o grupo está à espera de um elemento que se perdeu pelo caminho. Os elefantes estão a ser monitorizados pelas autoridades, mas o motivo da travessia ainda não é claro.

Há meses que se tornaram celebridades na China. A manada de 15 elefantes asiáticos é filmada por drones 24 horas por dia e acompanhados nas redes sociais. Partiram de uma reserva natural no sul e rumam ao norte do país.

Na semana passada, um dos elementos da manada – um elefante com perto de 10 anos – ficou para trás e leva um atraso de 16km. O resto do grupo permanece num bosque localizado no município de Yunnan, no sudeste do país.

Os especialistas que seguem os elefantes acreditam que o grupo esteja num compasso de espera pelo elemento que ficou para trás. Se não recuperar terreno até à estação das chuvas, o elefante solitário pode confrontar-se com falta de comida. As equipas podem ter de intervir para juntá-lo à manada.

Os elefantes alimentam-se de bananas, arroz, milho e cana de açúcar. Pelo caminho já destruirão 400 plantações. As autoridades têm feito escolta aos elefantes, libertando estradas, evacuando aldeias e usando alimentos como isco para evitar que se dirijam a zonas mais povoadas.

Os motivos para a travessia desta manada ainda não foram identificados pelos especialistas. Há receios que possam estar em fuga devido às ameaças do seu habitat natural, devido a plantações de borracha e outra culturas lucrativas. Os elefantes asiáticos estão protegidos na China.