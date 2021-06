Sotheby's aceita moedas digitais em leilão de diamante de 101,38 carates

A Sotheby's vai aceitar moedas digitais em pagamento de um diamante que vai a leilão, com um valor estimado entre 10 milhões e 15 milhões de dólares (8,4 milhões e 12,6 milhões de euros).

A notícia, avançada pela revista Forbes, é relativa a um diamante com 101,38 carates.

Além de dinheiro fiduciário, a leiloeira vai aceitar pagamentos nas moedas digitais bitcoin e ethereum, detalhou a revista no artigo, assinado por Anthony DeMarco.

Além de ser a primeira vez que eventuais pagamentos com moedas digitais são aceites pela Sotheby's, também é novidade a aceitação destas moedas em leilão público de um diamante com mais de carates ou em qualquer objeto físico de valor aproximado do que agora está em causa, ainda segundo o artigo da Forbes.

O leilão vai decorrer em Hong Kong, em 9 de julho.

