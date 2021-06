Sente-se observado? Pode ser de muito mais longe do que pensa

Duas investigadoras recorreram a uma técnica utilizada para procurar vida noutros planetas e inverteram-na: em vez de olharem para verem o que está lá fora, tentaram perceber quais são os lugares de onde nos podiam ver. E existem muitos.

À volta das 1.715 estrelas vizinhas na nossa galáxia existem centenas de planetas semelhantes à Terra que, durante a civilização humana, tiveram vista desimpedida para o nosso planeta, segundo um estudo publicado na quarta-feira na revista Nature.

"Quando eu olho para o céu, parece um pouco mais amigável porque é como se alguém, talvez, estivesse a acenar-me", disse a autora principal do estudo, Lisa Kaltenegger, diretora do Instituto Carl Sagan da Universidade Cornell.

Os humanos procuram planetas potencialmente habitáveis quando eles se cruzam com a estrela que orbitam, uma vez que bloqueiam ligeiramente a luz das estrelas. Se esses planetas têm vida avançada, alguém lá poderia concluir que também existe vida aqui, com base no oxigénio da nossa atmosfera ou pelas ondas de rádio de fontes humanas.

Kaltenegger e a astrofísica Jacqueline Faherty, do Museu Americano de História Natural recorreram ao catálogo Gaia da Agência Espacial Europeia, que mostra as posições e movimentos das estrelas, para perceberem que planetas poderiam estar a observar a nossa existência.

Entre os que estão na posição certa para observar a Terra, 46 sistemas estelares estão próximos o suficiente para que os seus planetas intercetem um sinal claro da existência humana.

Os investigadores estimam que 29 planetas, potencialmente habitáveis, estão bem posicionados para testemunhar a vida na Terra.

O cientista planetário Alan Boss, do Carnegie Institution for Science, que não fez parte do estudo, chamou-o de "provocador". À Reuters, disse que, além de verem a Terra a mover-se à frente do Sol, os telescópios espaciais próximos podem localizar-nos.