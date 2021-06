Estavam a decorrer reparações no prédio que colapsou em Miami

Pelo menos uma pessoa morreu e quase 100 continuam desaparecidas depois do colapso parcial de um prédio em Miami, nos Estados Unidos. As causas do desabamento estão a ser investigadas enquanto as operações de busca continuam.

As equipas de resgate conseguiram já salvar dezenas de pessoas, mas os operacionais no terreno continuam a tentar encontrar sobreviventes.

O colapso destruiu metade dos 130 apartamentos do edifício localizado à beira-mar, em Surfside, Miami. A estrutura ruiu em poucos segundos.

No prédio, com 40 anos, estavam a decorrer algumas reparações e ao lado estava a ser construído um outro edifício. As autoridades vão agora investigar se estas intervenções terão alguma relação com o que aconteceu.

Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos aprovou a declaração de situação de emergência para que possam ser desbloqueados fundos federais.