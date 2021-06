Um prédio de 12 andares, em Surfside, a norte de Miami Beach colapsou durante a madrugada desta quinta-feira. Mais de 55 apartamentos ficaram em ruínas.

Durante o dia foram resgatadas 12 pessoas dos escombros, duas foram transportadas para o hospital, tendo uma acabado por falecer.

As buscas estão a ser dificultadas pelas condições meteorológicas. Não se conhece ainda a causa do acidente, mas sabe-se, no entanto, que o teto do edifício estava a ser intervencionado.