Desabamento de prédio em Miami. Engenheiro avisou para risco de colapso em 2018

No caso do prédio que desabou em Miami, nos Estados Unidos, já avisos para a possibilidade do prédio ruir. Há três anos, um engenheiro terá alertado para problemas estruturais no edifício.

O aviso terá sido feito num relatório sobre o prédio, que serviu de base para as obras de remodelação que estavam para começar.

O New York Times avança que, no documento, o engenheiro terá escrito que havia danos na base de betão por baixo da piscina do prédio e que era comum que as estruturas do parque subterrâneo ruíssem.

Na altura, o engenheiro atribuiu os problemas à corrosão provocada pelo ar salgado, devido à proximidade à praia.

Os avisos terão sido ignorados.

As Torres Champlain, em Surfside, nos arredores de Miami, foram construídas há 40 anos.

Sobe para 160 o número de desaparecidos

Esta quinta-feira, uma parte do prédio colapsou. Quatro pessoas morreram e há, pelo menos, 160 desaparecidos.

Durante a noite de domingo foram encontrados mais três corpos, o que elevou para quatro o número oficial de vítimas mortais.

As equipas de buscas continuam a trabalhar nos escombros para tentarem encontrar mais vítimas. Com o passar dos dias, aumenta a angústia.

Um dos sobreviventes é o pai de uma apresentadora de televisão brasileira que gravou um vídeo enquanto ainda estava dentro do prédio.