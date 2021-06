Vaga de calor nos EUA e Canadá provocada por fenómeno "cúpula de calor"

Está para ficar, pelo menos até ao final da semana, a vaga de calor que atinge a região ocidental dos Estados Unidos e do Canadá. Várias cidades estão a registar as temperaturas mais altas de sempre.

As altas temperaturas podem explicar a imprecisão do termómetro. Em várias cidades dos EUA, mais de 47 graus em Salem, no Oregon, Estado de onde também chegam imagens de estradas que abateram e cabos derretidos.

Já em Seattle, a temperatura atingiu os 42 graus à noite. Na cidade onde mais de metade da população não tem ar condicionado, os aparelhos estão a esgotar. Com o aumento do consumo de energia, muitas casas ficaram sem eletricidade.

Os especialistas explicam que a subida das temperaturas foi provocada por um fenómeno designado por cúpula de calor, agravado pelas alterações climáticas.

A zona de alta pressão estende-se da região ocidental dos EUA ao Canadá, onde várias cidades registaram temperaturas acima dos 46 graus.

Muitos procuram espaços ao ar livre como parques ou piscinas. Outros resguardam-se do calor.

Tanto nos Estados Unidos como no Canadá, em regiões pouco habituadas e pouco preparadas para o calor, as autoridades encerraram escolas, empresas e até centros de vacinação contra a covid-19.