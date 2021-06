Onda de calor rara bate recordes de temperatura nos EUA e no Canadá

O Canadá e os Estados Unidos estão a ser afetados por uma onda de calor de intensidade extremamente rara. As cidades de Vancouver, Portland e Seattle têm registado as mais altas temperaturas da história.

Esta segunda-feira, a cidade de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, atingiu os 42ºC à noite, quase o dobro do habitual para esta altura. A maior parte dos habitantes da cidade não tem ar condicionado e a corrida aos aparelhos já começou.

Portland, no estado do Oregon, ultrapassou os 46ºC, a temperatura mais elevada alguma vez registada na cidade. Tratam-se de temperaturas inéditas numa região onde a chuva é mais habitual.

Os especialistas dizem que a onda de calor foi causada por uma “cúpula de alta pressão” sobre o noroeste do Pacífico, que é agravada pelas mudanças climáticas.

Várias escolas, empresas e centros de vacinação contra a covid-19 fecharam em muitas cidades do país. Os habitantes norte-americanos têm procurado espaços ao ar livre, como parques e piscinas, para se abrigarem do calor. Foram ainda abertos centos de arrefecimento para a população.

No ocidente do Canadá, a realidade tem sido semelhante: as temperaturas estão entre 10 e 15ºC acima do normal para a época. Uma vila no oeste do país chegou aos 47ºC, o que representa um recorde dos últimos 84 anos.

Os especialistas acredita que as mudanças climáticas fazem com que estes fenómenos se tornem mais habituais. Nos Estados Unidos e no Canadá, a vaga de calor deverá manter-se até ao final da semana.