Colapso de prédio em Miami. Joe Biden anuncia reforço das equipas e de fundos 

Uma semana depois do desabamento do prédio de 12 andares, em Miami, que fez pelo menos 18 mortos, o Presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama deslocaram-se até à Flórida.

À chegada, Joe Biden fez questão de agradecer pessoalmente às equipas de socorro que, desde há uma semana, trabalham nas buscas por vítimas.

O Presidente norte-americano reuniu-se com as autoridades estaduais e locais, que continuam numa corrida contra o tempo para localizar os 145 desaparecidos.

Com equipas mexicanas e israelitas no terreno, Biden anunciou ainda o reforço dos meios humanos, com a chegada de elementos da força federal no apoio a catástrofes, e apoio financeiro.