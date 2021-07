No Dubai, foi inaugurada no início de julho a piscina de mergulho mais profunda do mundo: tem 60 metros de profundidade e quase 15 milhões de litros de água doce, o equivalente a seis piscinas olímpicas.

A piscina esconde uma cidade abandonada e cada recanto foi pensado ao pormenor.

Detalhes como os livros de uma biblioteca, fotografias antigas numa casa outrora habitada, uma mesa de matraquilhos ou bicicletas à porta de casa conferem-lhe um realismo que faz as delícias de quem já mergulhou nestas águas.

Um mergulho de uma hora nesta piscina custa entre 113€ e 345€.