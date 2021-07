O Papa Francisco já teve alta hospitalar, 10 dias depois da cirurgia ao intestino.

O pontífice de 84 anos foi visto a sair num carro com vidros escuros do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, por um fotógrafo da AFP.

Francisco, de 84 anos, recuperou bem da cirurgia a que foi submetido a 4 de julho, uma operação devido a "uma estenose diverticular grave com sinais de diverticulite," na qual parte do intestino foi removida.

O Papa deu entrada na unidade de saúde após a oração dominical do Angelus, no dia 04, quando anunciou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro do Vaticano a sua próxima viagem à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro.

Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a cirurgia a uma estenose diverticular já estava programada e durou cerca de três horas.

Esta foi a primeira hospitalização conhecida do Papa desde que foi eleito para líder máximo da Igreja Católica, em 2013.

No domingo, dia 11 de julho, o Papa presidiu à recitação do Angelus a partir da janela do hospital Gemelli, em Roma. À tarde visitou alguns doentes e celebrou missa na capela privada.

