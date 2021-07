Fátima reza pela recuperação do Papa Francisco

Votos de recuperação da saúde do Papa vão ser manifestados esta quarta-feira nas missas e na recitação do rosário no Santuário de Fátima, informou a instituição, acrescentando que a recuperação de Francisco estará numa das preces da Oração dos Fiéis.

"Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde, e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado" será a prece proferida nas diversas celebrações de hoje no Santuário da Cova da Iria.

"Embora a oração pelo Santo Padre seja diária no Santuário de Fátima, o momento especialmente delicado da sua saúde levou os responsáveis da instituição e os peregrinos de Fátima a tê-lo ainda mais presente nas suas intenções", acrescenta a informação divulgada esta quarta-feira.

Entretanto, na terça-feira, o bispo de Leiria-Fátima e o Santuário de Fátima enviaram uma mensagem ao Papa Francisco, desejando "rápida e completa recuperação" da intervenção cirúrgica a que foi submetido no domingo.

"O bispo de Leiria-Fátima e o Santuário de Fátima fazem votos de rápida e completa recuperação da intervenção cirúrgica a que foi submetido, confiando à intercessão de Nossa Senhora e dos Santos Francisco e Jacinta Marto a súplica pelas melhoras de Vossa Santidade", lê-se no texto.

Segundo o gabinete de comunicação do Santuário, a mensagem enviada ao Papa Francisco, que já prometeu a presença em Fátima aquando da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em agosto de 2023, adianta que "também os peregrinos de Fátima, que neste Santuário rezam diariamente pelo Santo Padre", o acompanham "com a sua oração neste particular momento".

O Papa Francisco visitou Fátima em 2017, por ocasião do Centenário e da canonização dos santos Francisco e Jacinta e Marto, tendo já manifestado a sua vontade de regressar em 2023.

Francisco foi no domingo submetido a uma operação ao cólon e, segundo os serviços de imprensa do Vaticano, deve permanecer internado até final da semana.

