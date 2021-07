Jeff Bezos doa 170 milhões de euros à Smithsonian Institution, maior complexo de museus do mundo

Jeff Bezos, o fundador da Amazon e da Blue Origin, vai oferecer cerca de 170 milhões de euros ao maior complexo de museus do mundo, a Smithsonian Institution, que já disse ser uma "doação recorde".

A notícia da doação (200 milhões de dólares) está em destaque na página online da Smithsonian Institution, na qual se pode ler que parte do dinheiro servirá para requalificar o Museu Nacional do Ar e do Espaço.

Esta é a maior doação que a instituição recebe desde 1846, refere o maior grupo de museus do mundo.

Para renovar o Museu do Ar serão usados quase 60 milhões de euros (70 milhões de dólares) e os restantes 110 milhões de euros (130 milhões de dólares) servirão para criar um novo centro de aprendizagem que terá o nome do empresário: "Jeff Bezos Learning Center", avança a agência de notícias France Presse (AFP).

O novo centro de aprendizagem vai nascer no centro de Washington e terá programas e atividades para envolver os alunos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes ou matemática.

A instituição cultural de Washington fundada em 1846 administra museus, centros de pesquisa e um zoológico e hoje Jeff Bezos considerou que o "Smithsonian desempenha um papel vital em despertar a imaginação de nossos futuros construtores e sonhadores".

"Cada criança nasce com um grande potencial e é a inspiração que abre esse potencial. O meu caso de amor pela ciência, a invenção e o espaço fez isso por mim e espero que este presente o faça por outras pessoas", acrescentou o homem com uma fortuna estimada em 179 mil milhões de euros (212 mil milhões de dólares) pela Forbes.

Jeff Bezos é também o dono do jornal "Washington Post" e, no ano passado, doou mais de oito mil milhões de euros (10 mil milhões de dólares) para a luta contra as mudanças climáticas, tendo sido a maior contribuição de caridade em 2020.

Jeff Bezos, presente no mercado de turismo espacial com a Blue Origin, vai voar para o espaço na próxima semana (20 de julho) a bordo de um foguete desenvolvido por sua empresa.