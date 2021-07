Jornalista da agência Reuters morto no Afeganistão

O jornalista da Reuters, Danish Siddiqui, foi morto na sexta-feira quando cobria um confronto entre as forças de segurança afegãs e combatentes talibã perto da fronteira com o Paquistão, confirmou um comandante afegão.

As forças especiais afegãs estavam a tentar reconquistar a área do principal mercado de Spin Boldak quando Siddiqui e um oficial superior afegão foram no fogo cruzado com os talibã, disse o comandante à Reuters.

Siddiqui estava incorporado nas forças especiais afegãs na província de Kandahar desde o início desta semana para relatar os combates entre as forças afegãs e os combatentes talibã.

"Estamos tentar obter mais informações com urgência e a trabalhar com as autoridades da região", segundo o comunicado do presidente da Reuters, Michael Friedenberg, e da editora-chefe Alessandra Galloni. "Danish foi um excelente jornalista, um marido e pai dedicado e um colega muito querido. Os nossos pensamentos estão com a sua família neste momento terrível".

Siddiqui tinha dito à agência Reuters que tinha ficado ferido no braço por um estilhaço na sexta-feira. Foi tratado e estava a recuperar na altura em que os talibã se retiraram do combate em Spin Boldak.

Siddiqui conversava na rua com os vendedores e lojistas quando os talibã atacaram novamente, contou o comandante afegão.

A Reuters ainda não conseguiu verificar de forma independente os pormenores do combate descrito pelo militar afegão, que pediu para não ser identificado antes de o Ministério da Defesa do Afeganistão fazer uma declaração sobre o assunto.

Fotojornalista da Reuters desde 2010

Fotógrafo da Reuters desde 2010, o trabalho de Siddiqui abrangeu as guerras no Afeganistão e no Iraque, a crise de refugiados de Rohingya, os protestos em Hong Kong e os terramotos no Nepal.

Fez parte da equipa de fotografia da Reuters que ganhou o Prémio Pulitzer de Fotografia de 2018 por documentar a crise dos refugiados Rohingya.

As últimas fotos tiradas por Siddiqui morto no Afeganistão

Algumas das últimas fotos, com data de 13 de julho de 2021, tiradas em Kandahar.

Os talibã conquistaram na quarta-feira a área junto à fronteira com o Paquistão, o segundo maior ponto de passagem e um dos objetivos mais importantes que alcançaram neste rápido avanço em todo o país com a retirada das forças dos EUA.