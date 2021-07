EUA sancionam Cuba por alegada violação dos direitos humanos

Os Estados Unidos impuseram, esta quinta-feira, novas sanções a Cuba por alegada violação dos direitos humanos e criaram ainda um grupo de trabalho para garantir que o dinheiro enviado por imigrantes cubanos não vai parar às mãos do regime.

"A administração partilha esta preocupação com muitos dos membros do Congresso, que as remessas de fundos acabem por ir parar aos cofres do Governo cubano.