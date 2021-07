Joe Biden admite enviar vacinas contra a covid-19 para Cuba. No entanto tem uma condição: terá de ser uma organização internacional a administrá-la à população.

“Cuba enfrenta problemas com a covid-19. Estou disposto a doar um grande lote de vacinas se efetivamente me fosse garantido que as vacinas seriam administradas por uma organização internacional e de forma a que a população em geral tivesse acesso a elas”, disse o Presidente norte-americano.