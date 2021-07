Perserverance começa a procurar sinais de vida em Marte

O rover da NASA prepara-se para começar a procurar sinais de vida em Marte. Depois de testar todas as ferramentas do braço robótico com dois metros, o Perseverance vai iniciar a busca.

Na Terra, a equipa da NASA espera ter informações em breve sobre as rochas da superfície do planeta vermelho, recolhidas pelo robot.

Os dados podem vir a revelar a presença de micro-organismos de há milhares da anos, o que constituiria provas de que houve vida em Marte.