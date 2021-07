Portugueses suspeitos de violarem jovens em Espanha aguardam medidas de coação

Já foram ouvidos no tribunal os quatro portugueses que estão acusados de violação de duas jovens espanholas nas Astúrias. Ficam a aguardar as medidas de coação em prisão preventiva.

À polícia, as duas jovens espanholas de 22 e 23 anos disseram que foram agredidas e forçadas a ter relações sexuais com os quatro portugueses. Tudo aconteceu sem que os vizinhos se apercebessem.

Segundo o relato das vítimas, no caminho para a pensão juntou-se um outro homem e, ao chegarem à sala, encontraram dois outros portugueses que as obrigaram a manter relações sexuais com todos eles.

Posteriormente, as jovens foram transferidas para o hospital de Gijon para serem submetidas a um exame médico.