Portugueses suspeitos de violação em Espanha. Vítimas acolhidas em centro de crise

Ainda não foram ouvidos por um juiz os quatro portugueses estão detidos em Espanha. São suspeitos de terem violado duas mulheres, de 22 e 23 anos, numa pensão, nas Astúrias.

Conheceram-se na rede social Instagram e marcaram encontro neste bar junto à Marina da cidade de Gijón.

As duas mulheres, espanholas, contaram à polícia que saíram do bar com o homem, português, em direção à pensão onde estava hospedado no que seria um encontro sexual.

Nos 400 metros que separavam o bar da pensão Albor, outro português ter-se-á juntado ao grupo. Quando as mulheres chegaram ao apartamento alugado pelos portugueses, lá dentro estavam outros dois homens.

À polícia, as mulheres disseram que foram agredidas e, assim, obrigadas a manter relações sexuais com os 4 portugueses.

Os vizinhos não perceberam o que estava a acontecer.

Durante a madrugada, uma amiga das duas mulheres, procurou-as na pensão, mas o grupo estava noutro edifício onde se localizam os apartamentos. A política foi chamada.

As alegadas vítimas, naturais das Astúrias e do País Basco, regressaram a casa durante a madrugada e só depois apresentaram queixa na polícia.

Durante cinco horas, agentes da polícia científica procuraram indícios que sustentem a investigação. À uma da tarde deste sábado saíram da pensão carregados de caixas com elementos de prova.

As duas espanholas foram assistidas no hospital, tiveram alta ainda no sábado e já não regressaram a casa. Foram acolhidas no centro de crise para vítimas de agressões sexuais, onde têm apoio legal e psicológico.

Já os quatro portugueses estão detidos na esquadra da Polícia Nacional onde aguardam até serem ouvidos por um juiz.