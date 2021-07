Uma tempestade de areia "engoliu" a cidade chinesa de Dunhuang, uma cidade turística perto do deserto de Gobi, conhecida pelas condições climatéricas extremas.

A tempestade começou por volta das 15:00 (hora local) do último domingo e, devido à pouca visibilidade, a polícia foi obrigada a encostar alguns motoristas e a ajudar o trânsito a circular até que a nuvem de poeira passasse.

Com mais de 100 metros de altura, o muro de areia chegou mesmo a cobrir a luz do sol.

Embora estas tempestades sejam comuns na região do deserto, é muito raro que um episódio destes ocorra durante o verão. No entanto, não há registo de feridos, mas a qualidade do ar continua reduzida.

Naquele dia, mais de 400 voos dos dois principais aeroportos de Pequim foram cancelados.