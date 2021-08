Incêndios na Turquia fazem oito mortos. Meteorologistas anunciam novas ondas de calor

Subiu para oito o número de mortos nos incêndios que assolam o sul da Turquia há quase uma semana.

As autoridades turcas dizem que a maioria dos mais de 100 incêndios registados no país foram controlados. No entanto, em Manavgat algumas áreas residenciais e hotéis tiveram de ser evacuados.

Na cidade turística de Bodrum, moradores, turistas e funcionários de hotéis foram retirados com recurso a embarcações.

Os meteorologistas locais anunciaram novas ondas de calor para as regiões costeiras do mediterrâneo. Na região de Antalya as temperaturas previstas são entre os 43 e os 47 graus.

Veja também: